Eine Woche nach Unwetter Furth im Wald: Hagel-Autos werden begutachtet

Vor einer Woche richtete ein Hagelunwetter in Furth im Wald, Waldmünchen und Eschlkam schwere Schäden an. Ab heute werden in der Further Festhalle Hunderte von hagelgeschädigten Autos begutachtet.

Von: Renate Roßberger