Royale Hochzeit Gloria von Thurn und Taxis kennt Prinz Harry schon seit Kindertagen

Gloria von Thurn und Taxis freut sich auf die royale Hochzeit in England. Den Bräutigam kennt sie schon lange. Vielleicht erinnert sie sich am Samstag an ihre eigene Hochzeit vor 38 Jahren - die hatte ebenfalls königliches Format.

Von: Sebastian Grosser, Uli Scherr