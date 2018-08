Aiterhofen Gemeinderat entscheidet über Bayern-Ei-Anlage

Was geschieht mit den seit Jahren leerstehenden Betriebsanlagen der Skandalfirma Bayern-Ei in Aiterhofen? Ein Investor will die Legehennen-Stallungen in einen Mastbetrieb umwandeln. Das Projekt ist umstritten. Jetzt muss der Gemeinderat entscheiden.

Von: Sebastian Grosser