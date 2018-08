Atemwegsreizungen Gasaustritt in Neutraubling führt zu Großeinsatz

In einem Neutraublinger Einkaufsmarkt ist es heute Nachmittag zu einem Gasaustritt gekommen. Einige Personen werden bereits im Krankenhaus behandelt.

An einem großen Einkaufsmarkt in Neutraubling im Landkreis Regensburg ist es am Freitagnachmittag zu einem Gasaustritt gekommen. Offenbar klagten ab 16.00 Uhr mehrere Personen über Atemwegsreizungen. 13 Personen befinden sich bereits im Krankenhaus.

Feuerwehr-Großaufgebot vor Ort

Nach ersten Auskünften der Polizei ist ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften unter anderem mit Krankenwagen vor Ort. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.