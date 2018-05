Glaube Tausende Teilnehmer auf Fußwallfahrt von Regensburg nach Altötting

Am Donnerstag sind wieder Tausende Pilger zur Wallfahrt von Regensburg nach Altötting aufgebrochen. Es handelt sich um die größte Fußwallfahrt Deutschlands. Ziel ist nach drei Tagen die Schwarze Madonna in Altötting.

Die größte Fußwallfahrt begann am Donnerstag bei strömendem Regen: Zum Start in Regensburg kamen laut Polizeizählung rund 2.900 Gläubige. Sie nehmen zum Teil schon seit vielen Jahren teil. Unterwegs stoßen dann immer mehr Wallfahrer zu der Prozession hinzu, sodass nach drei Tagen und 111 Kilometern Wegstrecke am Samstag mehr als 8.000 Wallfahrer in Altötting ankommen. Etappen-Ziel für den ersten Tag ist Mengkofen im Landkreis Dingolfing-Landau.

Voderholzer geht erste und letzte Etappe mit

Bevor es um 8 Uhr in Regensburg losging, fand für die Pilger zuvor ein Gottesdienst in der Albertus-Magnus-Kirche statt. Bischof Rudolf Voderholzer erteilte noch den Pilgersegen. Dann reihte er sich selbst in den Pilgerzug ein, ging die erste und geht die letzte Etappe mit.

Motto: "Ohne Kreuz geht es nicht"

Die Fußwallfahrt findet in diesem Jahr zum 189. Mal statt und steht unter dem Motto "Ohne Kreuz geht es nicht". Dieses sogenannte Leitwort stammt vom Heiligen Bruder Konrad, dessen Geburtstag sich heuer zum 200. Mal jährt. Vorbeter und geistlicher Beirat Hannes Lorenz freut sich, das das Motto gerade so aktuell ist.

"Wir haben das Motto bewusst ausgewählt, weil es mehrdeutig ist, weil wir auch sagen wollten, dass das Kreuz in unserer Gesellschaft und der Zeit seinen Platz haben muss. Dass die Kreuz-Diskussion uns jetzt so aktualisiert, freut uns." Hannes Lorenz

Bruder Konrad stammte aus Parzham bei Bad Griesbach. 41 Jahre lang war er Pförtner im Kloster in Altötting und kümmerte sich um die Versorgung der Wallfahrer.

Autofahrer müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen

An der Wallfahrt nehmen rund 15 Priester teil, bei denen die Pilger die Beichte ablegen können. Mit 55 Doppellautsprechern werden Gebete und Gesänge in den mehrere Kilometer langen Zug übertragen. Die Pilger übernachten in Privatquartieren. Am ersten Tag sind die Quartiere auf 20 Orte verteilt, am zweiten Tag auf zwölf. Die Pilger werden mit Bussen in die Übernachtungsorte gefahren und auch wieder zum Pilgerzug zurückgebracht.

Der Pilgerzug wird von Polizisten geschützt. Die Wallfahrer kreuzen zum Teil auch Bundesstraßen, wie die B15 in Obertraubling (Lkr. Regensburg). Autofahrer müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen.