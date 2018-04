Probleme mit dem Handyempfang Funklöchern wird der Kampf angesagt

Der neue Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) will den Netzausbau im ländlichen Raum vorantreiben. Er will den Funklöchern in Deutschland den Kampf ansagen. Auch in Niederbayern und der Oberpfalz haben viele Menschen Probleme mit dem Handyempfang.

Weiße Flecken auf der Handylandkarte gibt es auch in Niederbayern und der Oberpfalz. Die meisten Probleme gibt es nämlich im ländlichen Raum. Gerade im Grenzgebiet zu Tschechien und auch zu Österreich haben viele Leute Probleme mit dem Handyempfang. Das liegt daran, dass die Entfernung zwischen den Funkmasten, die das Handysignal verbreiten, an vielen Stellen zu weit ist.

Mobiles Netz - Fehlanzeige

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer aus Passau hat jetzt eine App ins Spiel gebracht, mit der man ein Funkloch melden kann.

"Wir haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass die Bürger nicht im Funkloch stecken bleiben." Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer

Wie das Ganze technisch aussehen soll, ist noch unklar. Möglich wäre, dass auf GPS zurückgegriffen wird. Hier hat man nämlich öfter eine Verbindung. Wenn gar nichts geht: Nutzer können das Melden auch ganz einfach nachholen, wenn sie wieder Netz haben. Am Ende soll es eine detaillierte Karte mit weißen Flecken auf der Handylandkarte geben. Mit dieser sollen die großen Mobilfunkunternehmen in die Pflicht genommen werden.

Neu-Schönau hat jetzt Netz

Ein neuer Sendemast hat das Problem der fehlenden Handyverbindung in Neu-Schönau (Lkr. Freyung-Grafenau) gelöst. Hier wurde am vergangenen Wochenende ein neuer Sendemast in Betrieb genommen. Das Ergebnis: Die meisten Menschen im Ort haben jetzt Netz. Der Mast wurde von der Telekom mit dem Versprechen aufgestellt, dass 95 Prozent von Neu-Schönau abgedeckt werden.

Für Bürgermeister Alfons Schinabeck (CSU) war das ein wichtiger Schritt. Im Ort habe es so viele Funklöcher gegeben, dass die Einwohner beim Telefonieren vorher sagen konnten, wo die Verbindung abreißt. Damit sei jetzt Schluss. Das nächste Ziel des Bürgermeistes: Auch Altschönau soll mit besserem Handyempfang ausgestattet werden.

Funklöcher im Landkreis Regensburg orten

Auch Regensburgs Landrätin Tanja Schweiger (Freie Wähler) sagt den Mobilfunklöchern im Landkreis den Kampf an. Der Landkreis startete unter anderem eine Umfrage, um Mobilfunklöcher zu orten. Schweiger bittet die Landkreisbürgerinnen und -bürger deshalb um Mithilfe. Unter www.landkreis-regensburg.de/funkloch findet man hierzu eine interaktive Karte. Dort kann man einen Punkt markieren, an dem die Mobilfunkverbindung ständig abbricht oder schlicht nicht vorhanden ist. Der Landkreis will damit erkennen, wo überall weiße Flecken im Landkreis vorherrschen.