Prunkstück öffnet Regensburg feiert neues Museum der Bayerischen Geschichte

Besucher können sich erstmals einen Eindruck vom neuen Gebäude machen und das Foyer mit der Rauten-Glasdecke besichtigen. Außerdem zeigen die Macher eine der künftigen Hauptattraktionen des Hauses. In einem 360-Grad-Panorama-Video führen BR-Moderator Christoph Süß und Kabarettist Christian Springer durch fast 2.000 Jahre Bayerischer Geschichte.

Gespräche und Kabarett

Die Voreröffnung wird groß gefeiert. Am Nachmittag hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zu einem Festakt in das neue Gebäude geladen. Aber auch vor dem Museum wird gefeiert. Als Medienpartner des künftigen Museums hat der Bayerische Rundfunk ein Rahmenprogramm mit Musik, interessanten Gesprächen und Kabarett zusammengestellt. So treten auf der BR-Bühne unter anderem am Samstag Claudia Koreck und am Sonntag die Well-Brüder, Toni Lauerer und die Couplet AG auf.

Auch die Stadt Regensburg feiert mit, sie begeht einen "Welterbetag" und eröffnet die sanierte Steinerne Brücke wieder für Fußgänger. Am späten Samstag- und Sonntagabend wird das Museum und das Donauufer samt Altstadt von einem Lichtkünstler in Szene gesetzt.