Polizeialltag in Bayern Familientradition: Vater und Sohn auf Streife

Derzeit wird kontrovers über ein neues Polizeiaufgabengesetz diskutiert. Es sieht vor, dass die Polizei in Bayern mehr Befugnisse bekommt - auch für den Kampf gegen den Terrorismus. Außerdem geht es um den Einsatz von Bodycams. Doch am Ende sind es Menschen, die in der Uniform stecken.

Bernhard und Max Ferstl sind Vater und Sohn. Und sie sind beide Polizisten. Daher haben sie auch im Blick, was sich in den vergangenen Jahren in der Polizeiarbeit geändert hat.

Verkehrserziehung in der Schule

Ein normaler Diensttag kann ruhig beginnen: Verkehrserziehung für eine 4. Klasse an der Grundschule Hemau im Landkreis Regensburg. Da draußen Schnee liegt, gibt es kein Fahrrad-Parcours, sondern Unterricht im Klassenzimmer. Vielleicht ist es die Fotopräsentation oder doch die blaue Uniform mit der Waffe im Halfter. Hauptkommissar Bernhard Ferstl hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei den Kindern.

Seit 30 Jahren bei der PI Nittendorf

Polizeihauptkommissar Bernhard Ferstl

Eigentlicher Dienstort für Ferstl ist aber nicht die Grundschule, sondern die Polizeiinspektion in Nittendorf. Die feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum. Und genau so lang ist auch der 54-jährige Ferstl schon dort.

Seitdem hat er viel erlebt: Schöne und auch tragische Momente: Gleich im ersten Jahr hatte Ferstl bereits seinen bis heute härtesten Einsatz: Zwei österreichische Bankräuber erschossen auf der Flucht vier Männer in einem Wirtshaus bei Regensburg.

"Da sind mir zwei Leute unter der Hand gestorben. Und das war nicht angenehm, sondern da knabbert man manchmal jetzt noch daran, wenn man wieder erinnert wird. Aber wenn man einfach dahingeschickt wird oder zufällig da zu dem Ort kommt, dann muss man funktionieren, dann muss man das abarbeiten. Und die Emotionen, die holen dich dann später ein. Wir sind ja jetzt mittlerweile in der glücklichen Lage, dass wir so ein Kriseninterventionsteam haben, die einen dementsprechend begleiten." Bernhard Ferstl, Polizeihauptkommissar

Trennung von Dienst und Privatleben wichtig

Mit nach Hause nehmen wollte Ferstl seine Erlebnisse nie. Privat ist privat, Dienst ist Dienst, sagt er. Trotzdem: Auch sein Sohn Max Ferstl, 24 Jahre alt, hat sich vor vier Jahren entschieden, in den Polizeidienst zu gehen. Wie sein Vater.

"Er hat viel erzählt, auch sensibilisiert, was man halt im Dienst dann alles sehen kann. Sei es Leichen, Schwerverletzte, die noch rumschreien. Mir macht es persönlich jetzt nicht so viel aus." Maximilian Ferstl, Polizeimeister

Sein Vater macht sich dennoch Sorgen, wenn der Junior unterwegs ist:

"Wenn man weiß, in welcher Situation er ist, wenn man am Funk mitbekommt, welche Einsätze er fährt, dann hofft man, dass er wieder gut zurückkommt." Bernhard Ferstl, Polizeihauptkommissar

Eine Gefahr: Waffen. Man wisse nie, ob im Fall eines bewaffneten Menschen eine Schusswaffe nur eine Schreckschusswaffe ist, da diese sich täuschend ähnlich sehen würden, sagt Maximilian Ferstl.

"Ich muss handeln, als ob es eine echte Waffe wäre. Das ist dann auch - sage ich mal - schlecht für das Gegenüber." Maximilian Ferstl, Polizeimeister

Mehr Gewalt gegen Beamte registriert

Polizeimeister Maximilian Ferstl

Zugenommen hat in den letzten Jahren auch die Gewaltbereitschaft gegen Polizisten. Davon berichten viele Beamte. Inzwischen fährt jeder mit Schutzweste auf Streife, auch Maximilian Ferstl. Auch wenn es nur um Strafzettel für einen Falschparker oder eine Rauschgiftkontrolle geht. Dennoch macht ihm der Job Spaß - trotz immer mehr Aufgaben und auch Überstunden.