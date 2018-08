Betrunken gefahren Fahrlehrer totgefahren - Unfallverursacher von Lappersdorf muss in U-Haft

Das Regensburger Amtsgericht hat am Mittwochnachmittag Untersuchungshaft für den Lieferwagenfahrer angeordnet, der gestern in Lappersdorf einen Fahrlehrer getötet hat. Der Fahrer des Kleintransporters war betrunken und geriet in den Gegenverkehr.

Der Fahrer eines Kleintransporters, der am Dienstagnachmittag bei Lappersdorf (Lkr. Regensburg) einen tödlichen Unfall verursacht hat, muss in Untersuchungshaft. Das hat ein Richter am Regensburger Amtsgericht laut Polizei am Mittwochnachmittag verfügt.

Fahrer war absolut fahruntüchtig

Der 42-jährige war betrunken mit seinem Auto auf die Gegefahrbahn geraten und dort frontal mit einem Motorradfahrer, der als Fahrlehrer mit einer vorausfahrenden Fahrschülerin unterwegs war, kollidiert. Der 40-jährige Motorradfahrer erlitt schwerste Verletzungen und starb an der Unfallstelle. Die 16 Jahre alte Fahrschülerin konnte ausweichen. Rettungskräfte brachten sie leicht verletzt in ein Krankenhaus.

Ein Atemalkoholtest beim Unfallfahrer ergab mehr als 1,1 Promille. Ab dieser Grenze gilt man als absolut fahruntüchtig. Der 42 Jahre alte Mann muss sich jetzt wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Tötung verantworten.