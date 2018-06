Aurelium in Lappersdorf Es formiert sich Widerstand gegen AfD-Veranstaltung

Am Samstag startet die AfD im Aurelium in Lappersdorf (Lkr. Regensburg) ihren Wahlkampfauftakt in der Region. Das sorgt für Ärger. Gleich mehrere Parteien und Gruppen haben zu einem Protestzug aufgerufen.

Von: Andreas Wenleder