Regensburg Erstaufnahme: Herrmann gibt Pläne zur Umwandlung in ein Ankerzentrum bekannt

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) wird am Montagnachmittag die Regensburger Erstaufnahmeeinrichtung besuchen. Dann will er über die geplante Umwandlung in ein Ankerzentrum informieren.

Innenminister Herrmann (CSU) wird sich in Regensburg mit Kommunalpolitikern und Behördenvertretern austauschen und seine Pläne zur Umwandlung der Erstaufnahmeeinrichtung in ein Ankerzentrum bekannt geben. Diese soll nach BR-Informationen bereits im August vollzogen werden. Einen exakten Termin gibt es bislang nicht.

Widerstand bei Regensburgs Bürgermeisterin

Die anstehende Umwandlung der Erstaufnahmeeinrichtung war in Regensburg zuletzt auf erheblichen Widerstand gestoßen. Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) sprach sich im BR-Interview gegen die Pläne aus. Sie bezeichnete es als problematisch, "Menschen ohne Perspektive, Beschäftigung und Tagesstruktur auf engem Raum über lange Zeit unterzubringen."

In einem offenen Brief an den Innenminister kritisieren verschiedene Regensburger Vereine und Initiativen Herrmanns Pläne. Durch die Einführung von Transitzentren unterscheide der Staat künstlich zwischen Geflüchteten erster und zweiter Klasse, heißt es in dem Brief. Die Unterzeichner fordern die Abschaffung von Transitzentren, weil diese "keinesfalls zur Blaupause für bundesweite Ankerzentren werden dürfen."

Laut Koalitionsvertrag von Union und SPD sollen Flüchtlinge so lange in Ankerzentren unterkommen, bis sie weiterverteilt oder abgeschoben werden. Dafür sollen vor Ort verschiedene Behörden zusammenarbeiten.

In Bayern sollen die bestehenden Erstaufnahmeeinrichtungen oder Transitzentren zu Ankerzentren umgewidmet werden.