Bevölkerungs-Prognose Einwohnerzahlen in Ostbayern: Entwicklung sehr unterschiedlich

Laut aktueller Prognose wird die Bevölkerungsentwicklung in Ostbayern in Zukunft sehr unterschiedlich ausfallen. Landkreise im Bayerischen Wald und der nördlichen Oberpfalz müssen mit einem starken Rückgang, Städte wie Regensburg und Landshut mit einem starken Anstieg rechnen.

Die Einwohnerzahlen werden sich in den nächsten 20 Jahren in Niederbayern und der Oberpfalz sehr unterschiedlich entwickeln. Das geht aus der aktuellen Bevölkerungs-Prognose des Landesamts für Statistik hervor, die Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Montag vorgestellt hat.

Rückgang im Bayerischen Wald und der nördlichen Oberpfalz

Zum einen müssen sich Landkreise im Bayerischen Wald und der nördlichen Oberpfalz teilweise auf einen starken Bevölkerungsrückgang einstellen. In andere Regionen, wie zum Beispiel im Raum Regensburg und Landshut, sowie im Landkreis Kelheim, wird die Einwohnerzahl bis zum Jahr 2036 dagegen stark ansteigen.

Am stärksten schrumpft die Bevölkerung in den kommenden zwei Jahrzehnten voraussichtlich im Landkreis Tirschenreuth. Hier wird ein Rückgang um 10,5 Prozent im Vergleich zum Jahr 2016 erwartet. Im Kreis Neustadt an der Waldnaab, der Stadt Weiden und im Raum Amberg wird die Bevölkerung um etwa fünf Prozent zurückgehen.

In Niederbayern müssen wohl die Landkreise Regen (-5,2 Prozent) und Freyung-Grafenau (-3,3 Prozent) einen Einwohnerrückgang in den kommenden Jahren verkraften.

Starker Zuzug in Landshut

Andernorts wächst die Bevölkerung in der Region dagegen stark. In der Stadt Landshut werden im Jahr 2036 13,5 Prozent mehr Menschen als noch im Jahr 2016 leben. Der Anstieg ist dabei allein auf den Zuzug zurückzuführen. Denn auch in Landshut würde die Bevölkerung - wie in allen anderen ostbayerischen Landkreisen - eigentlich schrumpfen. Durch einen enormen Zuzug wird der Bevölkerungsrückgang aber ausgeglichen und in vielen Regionen sogar wettgemacht. Deshalb steigen auch im Raum Straubing, im Raum Regensburg sowie in den Landkreisen Kelheim, Dingolfing-Landau, Rottal-Inn, Passau, Neumarkt in der Oberpfalz und Schwandorf die Einwohnerzahlen insgesamt an. In der Stadt Passau wird sich die Bevölkerungszahl nach der Prognose dagegen bis 2036 kaum verändern.