Der Landkreis Schwandorf hat seinen Wild- und Freizeitpark Höllohe in Teublitz gesperrt. Mindestens 30 Bäume sind vom sogenannten Eichenprozessionsspinner befallen. Umherfliegende Brennhaare dieser Raupe können bei Menschen Hautausschläge, Bindehautentzündungen oder Atemwegsreizungen auslösen. Der Trimm-Dich-Pfad in dem Waldgebiet und zwei Wege waren bereits gesperrt, nun wurden weitere Bäume mit Eichenprozessionsspinnern entdeckt. Betroffen sind davon auch der Eingangsbereich und der Spielplatz.

Fachfirma soll Raupen absaugen

Das Landratsamt hat den Wild- und Freizeitpark Höllohe, der bei dem jetzigen guten Wetter eigentlich von vielen Menschen besucht wird, daher komplett gesperrt. Derzeit werden einem Sprecher zufolge alle befallenen Bäume ausfindig gemacht und markiert. Fachfirmen sollen die Raupe professionell bekämpfen, also absaugen. Im Landratsamt geht man davon aus, dass der Wild- und Freizeitpark Höllohe bis Ende kommender Woche gesperrt bleiben muss.

Eichenprozessionsspinner in Maxhütte-Haidhof

Auch im benachbarten Maxhütte-Haidhof gehen die Verantwortlichen gegen den Eichenprozessionsspinner vor. Einige Areale mussten laut Stadtverwaltung abgesperrt werden - unter anderem der Spielplatz an der Maximilian-Grundschule, ein Bereich am Fußballplatz des FC Maxhütte-Haidhof, das Naturbad Tegelgrube und der Stadtpark an der Stadthalle. Auch der Friedhof in Pirkensee, einem Ortsteil von Maxhütte-Haidhof, ist gesperrt.

Die entdeckten Nester werden heute Vormittag von einer Fachfirma entfernt. Beginnen soll die Aktion am Friedhof.