Loch in der Vereinskasse Ehemaliger Kassier des SV Wenzenbach hat 139.000 Euro veruntreut

Der SV Wenzenbach hat bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung bekanntgegeben, dass der ehemalige Kassier des Sportvereins über Jahre hinweg Geld veruntreut hat. Die Gesamtsumme: 139.000 Euro.

Jahrelange fiktive Zahlungen

Die Unregelmäßigkeiten waren dem Vorstand nach dem überraschenden Tod des langjährigen Kassiers im vergangenen Jahr aufgefallen. Der Wenzenbacher Verein beauftragte daraufhin einen Wirtschaftsprüfer. Inzwischen ist klar: Der Kassier hatte mindestens zehn Jahre lang Buchungsbelege über fiktive Zahlungen an Betreuer oder Verbände erstellt. Tatsächlich floss das Geld aber auf sein Konto.

Raffiniertes System

Offenbar ging der Mann dabei so raffiniert vor, dass die Kassenprüfer des Vereins den Betrug nicht erkennen konnten, wenn sie vor den Jahreshauptversammlungen in Wenzenbach in die Bücher schauten. So wurde der Kassier jedes Mal entlastet. Selbst der Wirtschaftsprüfer habe das Vorgehen auf den ersten Blick nicht erkannt, teilte der Verein mit.

Einigung mit Erben des Kassiers

Der SV Wenzenbach im Nordosten von Regensburg hat etwa 1.400 Mitglieder in sechs Abteilungen. Die Vereinsmitglieder stimmten bei der Versammlung jetzt einem Vergleich mit der Erbengemeinschaft zu. Wie dieser genau aussieht, ist nicht bekannt. Die Hinterbliebenen des ehemaligen Kassiers hätten von der Veruntreuung nichts gewusst und hätten sich auch finanziell dadurch nicht bereichert, hieß es.