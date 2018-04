Cham Denkmalstreit: Student kämpft um altes Brauerei-Gebäude

Vorheriges Bild Nächstes Bild Bereits renoviert sind das rote Biertor und das gelbe Nachbargebäude. Beide Häuser stehen unter Denkmalschutz und gehören der Besitzerfamilie, die nun einen Vorbescheidsantrag auf Abbruch der ehemaligen Brauerei (links) gestellt hat.

Wer direkt am Fluss Regen am idyllischen Chamer Meranweg entlangspaziert, landet am berühmten Biertor. Daneben steht ein langgezogener Bau, der wie eine Stadtmauer wirkt, aber nur zum Teil saniert ist. Der unsanierte Teil, eine alte Brauerei, steht nicht unter Denkmalschutz und soll abgerissen werden: zugunsten eines Neubaus mit Wohnungen - unvorstellbar, findet Florian Gruber: "Das ist ja die Stadtansicht. Cham rühmt sich überall mit dem Biertor. Stellen Sie sich mal vor, Sie gehen ein paar Meter weiter und dann steht da ein 0815-Gebäude."

Plakativer Name "Stadtschloss"

Der 30-jährige Waldmünchner studiert historische Bauforschung in Regensburg. Er kämpft seit Monaten gegen den geplanten Abriss. Dafür hat er das alte Brauereigebäude plakativ in "Stadtschloss" umgetauft. Er vermutet hier die Reste der landesherrlichen Burg von Cham, fordert zumindest Bauforschung und archäologische Grabungen.

"Wenn es stimmt, dass das Haus im Kern 800 Jahre alt ist, dann kommt es doch jetzt nicht mehr auf ein halbes Jahr, ein Jahr oder zwei Jahre an." Florian Gruber

Gruber macht Rabatz

Gruber schrieb Briefe, holte seinen Professor und Mitstudenten nach Cham, ging mit der Facebook-Seite "Denkmal-nach-Landkreis-Cham" online und holte die Chamer Altstadtfreunde mit ins Boot. Damit eckt er an, zum Beispiel bei Bürgermeisterin Karin Bucher (FW). "Nur mit Schlaudaherreden gewinnt man auch nichts. Ich finde es traurig, wenn man so tut, als wäre man der Retter", sagt sie.

Die Eigentümer des alten Brauereigebäudes halten sich gegenüber den Medien zurück. Sie retteten aber eigentlich schon viele Denkmäler, zum Beispiel den benachbarten Spatzenturm und das Biertor mit eigenen Mitteln. Diese Gebäude stehen aber auch unter Denkmalschutz.

Auf der Suche nach einer denkmalgerechten Lösung

Der Stadtrat von Cham stimmte für den Abriss, jetzt liegt die Entscheidung beim Landratsamt. Landrat Franz Löffler (CSU) verspricht, die Nähe zum denkmalgeschützten Biertor zu berücksichtigen. "Ich will aber keine Entscheidung, die nur der Denkmalpflege dient, und hinterher habe ich ein leerstehendes Gebäude. Ich bin bemüht, diese Interessen zusammenzuführen", sagt Löffler.

Das Landesamt für Denkmalpflege ist eingeschaltet, sagt aber momentan nur so viel: Man suche gemeinsam eine denkmalgerechte Lösung.