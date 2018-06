Regensburger Wahrzeichen Bruckmandl kehrt auf Steinerne Brücke zurück

Pünktlich zur Eröffnung der sanierten Steinernen Brücke in Regensburg am Sonntag kehrt heute das Bruckmandl an seinen alten Standort zurück. Die Figur war 2014 zur Restaurierung abgebaut worden.

Von: Tobias Dörges