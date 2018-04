Steinberg am See Brand in geplantem Freizeitpark: Schaden doch niedriger als angenommen

Nach dem Brand im geplanten Freizeitpark inMotion in Steinberg am See (Lkr. Schwandorf) scheint der Schaden doch nicht so hoch zu sein, wie zunächst angenommen. Auch die Eröffnung kann laut Betreiber wie geplant stattfinden.

Die für den Sommer geplante Eröffnung des neuen Freizeitparks in Steinberg am See mit der höchsten begehbaren Holzkugel der Welt muss trotz eines Großbrandes am Wochenende nicht verschoben werden. Das teilten die Betreiber heute mit.

Der Brand in einem Nebengebäude, in dem die Verwaltung und Gastronomie untergebracht werden sollen, habe demnach einen deutlich geringeren Schaden als ursprünglich angenommen verursacht. In ersten Schätzungen war von einem Millionenschaden die Rede gewesen.

Auch Brandstiftung steht im Raum

Zur Brandursache hat die Polizei noch keine Erkenntnisse. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Möglich sei auch Brandstiftung. Der geplante Freizeitpark ist in der Region durchaus umstritten. Tom Zeller, der Betreiber des Freizeitparks, hat angekündigt, jetzt die Sicherheit verstärken zu wollen.

"Wir diskutieren das ganze Thema Sicherheit und werden einige Maßnahmen sowohl kurzfristig aber auch langfristig ergreifen, sodass alle Risiken ausgeschlossen werden. Stand heute kann man aber noch nicht sagen, was die Brandursache war." Tom Zeller

Herzstück des neuen inMotion-Parks in Steinberg am See wird eine 40 Meter hohe, begehbare Holzkugel. Die Investoren rechnen mit 150.000 Besuchern pro Jahr.