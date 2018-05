Naturschutz BN-Chef nennt geplantes Gewerbegebiet in Weiden skandalös

Der Bund Naturschutz in Bayern (BN) macht weiter Front gegen die geplante Erweiterung eines Gewerbegebietes in Weiden. Der neue BN-Landeschef Richard Mergner bezeichnete das geplante Gewerbegebiet bei einem Ortstermin am Mittwoch als eines der aus ökologischer Sicht aktuell schlimmsten Projekte in Bayern.

Von: Von Kari Kungel