Gewitter in Bruck Blitzeinschlag am Campingplatz: Zeltlager-Veranstalter gibt Entwarnung

Nach einem Blitzeinschlag auf einem Campingplatz in Bruck (Lkr. Schwandorf) geben die Veranstalter des dortigen Zeltlagers Entwarnung: Der Blitz habe nicht direkt am Platz eingeschlagen, den Kindern sei nichts passiert. Lediglich ältere Betreuer kamen vorsichtshalber ins Krankenhaus.

Nach einem schweren Gewitter am Donnerstag geben die Veranstalter des Trachten-Zeltlagers in Bruck in der Oberpfalz Entwarnung. Das Gewitter sei insgesamt gut verlaufen, teilt Veranstalter Andreas Götz mit.

Kinder in Sicherheit gebracht

Anders als die Polizei berichtet, habe der Blitz auch nicht direkt auf dem Campingplatz eingeschlagen, sondern in weiterer Entfernung, so Götz. Der Zeltplatz mit rund 300 Teilnehmern war wegen eines schweren Gewitters geräumt worden. Die Kinder wurden in einer Schulturnhalle untergebracht. Alle Kinder hätten sich vorbildlich verhalten, so Götz.

Betreuer klagen über "Kribbeln in Händen"

Die auf dem Zeltplatz verbliebenen älteren Betreuer hatten die Zelte gesichert. 15 von ihnen hatten anschließend über ein Kribbeln in den Händen geklagt und waren sicherheitshalber in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Die Verletzten seien gestern durchgecheckt worden und schon kurz danach wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, teilen die Veranstalter mit.

Das Jugend-Zeltlager geht unverändert weiter.