Schwarze Sturmmasken und ein Warnschuss Bewaffneter Raubüberfall auf Internetcafé in Neutraubling

Zweiter bewaffneter Raubüberfall im Raum Regensburg innerhalb von zwei Tagen: Am späten Abend gegen halb Zwölf hat ein maskierter Täter in einem Internetcafé in Neutraubling mit vorgehaltener Pistole Geld gefordert.

Von: Marcel Kehrer