Lappersdorf Betrunkener Lieferwagenfahrer überfährt Fahrlehrer

Ein betrunkener Lieferwagenfahrer ist am Dienstag bei Lappersdorf (Lkr. Regensburg) in den Gegenverkehr geraten. Dabei kollidierte er mit einem Motorrad-Fahrlehrer, der durch den frontalen Aufprall ums Leben kam.

Bei Lappersdorf hat sich am Dienstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet: Ein 42 Jahre alter Fahrer eines Lieferwagens ist auf die Gegenfahrbahn geraten. Eine entgegenkommende Motorrad-Fahrschülerin konnte ihm offenbar noch ausweichen, der dahinter fahrende 40 Jahre Fahrlehrer wurde mit seinem Motorrad frontal erfasst. Er starb noch an der Unfallstelle. Seine 16-jährige Schülerin stürzte nach dem Ausweichmanöver, sie kam mit leichten Verletzungen in ein Regensburger Krankenhaus.

Lieferwagenfahrer vorläufig festgenommen

Der Unfallverursacher wurde vorläufig festgenommen. Er wird morgen einem Haftrichter vorgeführt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach handelt es sich um einen 42 Jahre alten Ungarn ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Der Mann war zum Zeitpunkt des Unfalls betrunken: Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert deutlich über 1,1 Promille. Aus diesem Grund wurde auch noch eine Blutentnahme angeordnet.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg ein Gutachter zur Unfallstelle beordert. Die betroffene Straße ist gesperrt.