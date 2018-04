Regensburg Betrunkener Dieb klaut Auto mitsamt schlafendem Halter

Stellen Sie sich vor, Sie schlafen Ihren Rausch auf der Rückbank Ihres Autos aus und eine wildfremde Person setzt sich plötzlich ans Steuer und fährt mit Ihnen los. So geschehen in Regensburg, wie die Polizei am Freitag mitteilte.