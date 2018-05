Cham Bereits als ausgestorben geltende Sumpfohreule entdeckt

Sensationsfund im Kreis Cham: die Sumpfohreule, ein Vogel, der in Bayern seit zehn Jahren als ausgestorben gilt, ist an einem Straßenrand gefunden worden. Das Tier wird jetzt auf der LBV-Umweltstation aufgepäppelt.

Die Kreisgruppe Cham des Landesbunds für Vogelschutz hat momentan einen ganz besonderen Pflegling, der für Fachleute eine Natur-Sensation ist: eine Sumpfohreule. Dieser Vogel gilt in Bayern seit zehn Jahren als ausgestorben. Das Tier war im Landkreis an einem Straßenrand gefunden und in die LBV-Umweltstation gebracht worden.

Wohl von einem Auto angefahren

Wahrscheinlich wurde die Eule von einem Auto angefahren, schätzt der LBV-Kreisvorsitzende Karl-Heinz Schindlatz. Sie ist am linken Flügel leicht verletzt. Das könne aber wieder von selbst heilen. Der LBV hält die Sumpfohreule momentan in einer Voliere und päppelt sie wieder auf. Sie wird auch von einem Tierarzt betreut und mit Medikamenten behandelt. Sobald die Eule wieder fit ist, will man sie am Fundort frei lassen.

In Bayern auf der Roten Liste, in Norddeutschland heimisch

Karl-Heinz Schindlatz glaubt, dass die Eule quasi nur auf Durchreise in Bayern war. Hier ist nämlich seit zehn Jahren keine Sumpfohreule mehr nachgewiesen worden. Sie steht auf der Roten Liste. In anderen Regionen, zum Beispiel in Norddeutschland, gibt es dagegen noch Sumpfohreulen.