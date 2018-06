Schwandorf B85 bleibt monatelang wegen Brandschäden gesperrt

Nach einem Brand nahe der B85 bei Schwandorf müssen sich Verkehrsteilnehmer auf erhebliche Behinderungen und Umleitungen einstellen: Eine Brücke der Bundesstraße bleibt voraussichtlich für mehrere Monate gesperrt.

Brücke wird gestützt

Gutachtern zufolge, die sich gestern Nachmittag die Schäden angesehen haben, ist die Tragfähigkeit der Brücke nicht mehr gewährleistet. Nun sollen Hilfskonstruktionen gebaut werden, um die Brücke zu stützen. Das könne sich über mehrere Monate ziehen, so das Bauamt Amberg-Sulzbach.

Viele Pendler, etwa zu Grammer und Siemens in Amberg, müssen sich nun auf eine Umleitung einstellen. Laut Staatlichem Bauamt Amberg-Sulzbach soll eine möglichst weiträumige Umfahrung eingerichtet werden, um das Verkehrsaufkommen bewältigen zu können.

Brand in Unterführung

In der Nacht auf Mittwoch waren zwei Heuanhänger aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Die beiden Anhänger standen in einer Unterführung unter der B85 nördlich von Schwandorf. Die B85 ist eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in der mittleren Oberpfalz. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Amberg übernommen.