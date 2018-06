Verkehr B85 nach Brand bei Schwandorf gesperrt

Weil die Statik einer Brücke an der B85 bei Schwandorf geprüft werden muss, ist die Bundesstraße am Morgen bis auf Weiteres gesperrt worden. In der Nacht hatten unter der Brücke zwei Heuanhänger gebrannt.

Nach einem Brand ist am Dienstagmorgen die B85 bei Schwandorf gesperrt worden. In der Nacht waren zwei Heuanhänger aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Die beiden Anhänger standen in einer Unterführung unter der B85 nördlich von Schwandorf. Durch die starke Hitze des Feuers kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass die Brücke beschädigt wurde. Jetzt muss ein Statiker das Bauwerk auf seine Standsicherheit überprüfen.

Wichtige Verbindung in der mittleren Oberpfalz

Der Verkehr wird jetzt umgeleitet. Wie lange die Sperrung zwischen Krondorf und Fronberg noch bestehen bleibt, ist unklar. Die B85 ist eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in der mittleren Oberpfalz.

Bis zu einer endgültigen Bewertung eines möglichen Schadensbildes bleibt die B85 zwischen Krondorf und Fronberg weiterhin gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Amberg übernommen.