20 Jahre nach Ende der Terrororganisation Auf Spurensuche nach dem "Mythos RAF" in Ostbayern

Sie hat mehrere Jahrzehnte Angst und Schrecken in Deutschland verbreitet: die RAF. Heute vor 20 Jahren hat sich die Terrororganisation aufgelöst. Doch viele ihrer Morde sind bis heute nicht aufgeklärt. Eine Spurensuche in Regensburg und Straubing, um zu erfahren, was den Mythos RAF ausmacht.

Von: Sebastian Grosser