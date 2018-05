Arbeitsmarkt Oberpfalz Weiterhin Spitzenreiter in Bayern – höchster Beschäftigungsanstieg

Die Oberpfalz hat mit einer Arbeitslosenquote von 2,4 Prozent erneut die geringste Arbeitslosigkeit unter den bayerischen Regierungsbezirken. So gab es dort im Mai 15.069 arbeitslos gemeldete Menschen – 953 weniger als im April.

Die Arbeitslosenquote hatte im Vormonat noch bei 2,6 Prozent gelegen. Besonders hervorzuheben sei der hohe Beschäftigungsanstieg, erklärte der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen Ralf Holtzwart. Zurückzuführen sei dies auf eine zunehmend hohe Industriedichte in einem dünn besiedelten Gebiet. Dafür sorgten vor allem zahlreiche High-Tech-Firmen in der Region. Mit 4,9 Prozent hat der Agenturbezirk Weiden die höchste Arbeitslosenquote im Regierungsbezirk. Mit 1,5 Prozent hat der Landkreis Neumarkt weiterhin die Spitzenposition in der Oberpfalz inne.

Mittlerweile gebe es in der Oberpfalz drei Prozent mehr Beschäftigte als noch vor einem Jahr. Kein anderer bayerischer Regierungsbezirk habe eine so hohe Steigerungsrate.

