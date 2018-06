Ostbayern Für 7.300 Realschüler beginnen heute die Abschlussprüfungen

Für 7.300 Schülerinnen und Schüler wird es ernst - denn heute beginnen an den Realschulen die Abschlussprüfungen. Zuerst ist das Fach Deutsch an der Reihe.

In Bayern beginnen heute die schriftlichen Abschlussprüfungen an den Realschulen. In der Oberpfalz nehmen rund 3.300 und in Niederbayern rund 4.000 Schülerinnen und Schüler an den Prüfungen teil, wie das Kultusministerium mitteilte. Die Abschlussprüfungen dauern bis 2. Juli.

Vier Fächer werden geprüft

Alle Realschülerinnen und Realschüler werden in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik geprüft. Dazu kommt - entsprechend dem Schwerpunkt der gewählten Ausbildungsrichtung - eine vierte Prüfung in einem weiteren Fach wie Physik, Betriebswirtschaftslehre, Französisch, Kunst, Werken, Haushalt und Ernährung oder Sozialwesen.

An besonderen Schwerpunktschulen können die Schülerinnen und Schüler die vierte Prüfung auch in Musik, Spanisch, Tschechisch oder Sport ablegen.