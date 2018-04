Kirche Abendmahl-Streit: Evangelischer Regionalbischof nimmt "Druck aus dem Kessel"

Im aktuellen innerkatholischen Ökumene-Streit ruft der evangelische Regionalbischof für den Kirchenkreis Regensburg, Hans-Martin-Weiss zu Gelassenheit auf. Er rate dazu, den Kurs der Annäherung zwischen Katholiken und Protestanten nicht zu verlassen, sagte er am Donnerstag zum BR.

Unter den katholischen Bischöfen ist ein heftiger Streit um die Teilnahme evangelischer Christen am katholischen Abendmahl entbrannt. Mehrere katholische Oberhirten protestieren gegen eine bereits beschlossene Lockerung.

Regionalbischof Weiss will sich in diesen innerkatholischen Streit derzeit nicht einmischen und mahnt Zurückhaltung an. Es bringe nichts, Zeter und Mordio zu schreien und die gute Stimmung aus dem Reformationsjahr 2017 zu gefährden, sagte Weiss zum Bayerischen Rundfunk.

"Ich möchte diejenigen Lügen strafen, die sagen, jetzt ist es vorbei mit Eurem Honeymoon vom Reformationsjahr." Hans-Martin Weiss

Weiter sagte Weiss, es stünden aktuell viele kirchenpolitische Themen an. "Da ist es besser, man nimmt Druck aus dem Kessel."

Auch Ostbayerns Bischöfe legen sich quer

Im Februar hatte die Katholische Deutsche Bischofskonferenz beschlossen, dass in Zukunft in Einzelfällen auch Ehepaare unterschiedlicher Konfession an der Kommunion teilnehmen dürfen. Gegen diesen Beschluss begehren jetzt sieben Oberhirten auf, darunter auch die drei ostbayerischen Bischöfe von Regensburg, Rudolf Voderholzer, Passau, Stefan Oster, und Eichstätt, Gregor Maria Hanke. Diese drei katholischen Bistümer decken sich mit dem Gebiet des evangelischen Kirchenkreises Regensburg, dem Regionalbischof Weiss vorsteht.

Hat die Bischofskonferenz ihre Kompetenzen überschritten?

Die sieben katholischen Bischöfe haben einen Brandbrief nach Rom gesandt. Aus ihrer Sicht ist der von der Bischofskonferenz mit Zwei-Drittel-Mehrheit verabschiedete Beschluss zur Kommunion für konfessionsverschiedene Ehepartner unzulässig. Die Bischofskonferenz habe hier ihre Kompetenz überschritten, da der Beschluss gegen die katholische Glaubenslehre und die Einheit der Kirche verstoße.

Hans-Martin Weiss ist seit 2004 Regionalbischof im Kirchenkreis Regensburg. Der Kirchenkreis umfasst ganz Ostbayern mit der Oberpfalz, Niederbayern und einem kleinen Teil Oberbayerns. In rund 150 Kirchengemeinden leben hier 300.000 evangelische Christen.

Die katholischen Bischöfe von Passau und Regensburg sind aktuell im Urlaub und für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.