Baustellen A3-Ausbau bei Regensburg: Vier Brücken werden gleichzeitig abgerissen

Am Wochenende werden gleichzeitig vier Betonbrücken über die A3 bei Regensburg abgerissen. Die Autobahn wird für die Baustellen 18 Stunden lang komplett gesperrt.

An der A3 bei Regensburg müssen vier Betonbrücken abgerissen werden. Das soll am Wochenende geschehen. Und zwar zeitgleich. Für die Baustellen wird die Autobahn deshalb ab Samstagabend auf einer Länge von zehn Kilometern komplett gesperrt. In nur 18 Stunden sollen die Abbrucharbeiten vorüber sein.

6.000 Beton und 215 Tonnen Stahl

Die A3 bei Burgweinting: Dieser Autobahnabschnitt wird am Wochenende 18 Stunden lang gesperrt

Fast 6.000 Beton und 215 Tonnen Stahl: das ist das Material aus dem die Brückenbauwerke bestehen. Die Arbeiter werden mit 19 Abbruchbaggern, elf Radladern und weiterem schwerem Gerät anrücken.

Die Autobahnbrücken müssen dem jüngst angelaufenen Ausbau der A3 weichen. Die Autobahn wird auf sechs Fahrspuren verbreitert, auch die vier Autobahnquerungen im Regensburger Süden müssen deshalb komplett neu gebaut werden.

Sperrung endet am Sonntagnachmittag

Aigner und Scheuer in Regensburg

Am Freitagnachmittag haben Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Bayerns Verkehrsministerin Ilse Aigner (beide CSU) die Bauarbeiten mit einem Spatenstich symbolisch eröffnet. Scheuer hob die Bedeutung der Autobahn für die Region hervor: "Wir wollen hier durch gute Infrastruktur auch die Wirtschaft zu stärken."

Die Autobahnsperrung erstreckt sich zwischen den Anschlussstellen Regensburg-Universität und Rosenhof. Sie beginnt am Samstag um 20 Uhr und dauert bis Sonntag 14 Uhr. Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.