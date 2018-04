Vom Standstreifen auf die Autobahn gewechselt 79-Jähriger stirbt bei Unfall auf der A3 bei Regensburg

Bei dem Unfall am Ostersonntag auf der A3 in Höhe Wörth an der Donau im Landkreis Regensburg ist ein Mann noch am Unfallort gestorben, zwei Frauen kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.

Von: Markus Ehrlich