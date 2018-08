Volksfest auf US-Truppenübungsplatz 60 Jahre deutsch-amerikanische Freundschaft in Grafenwöhr

Zum 60. Mal wird ab heute die deutsch-amerikanische Freundschaft auf dem Truppenübungsplatz in Grafenwöhr gefeiert. Bis zu 100.000 Besucher erleben den "American Way of life" bei Country-Musik und Barbecue.

Zum deutsch-amerikanischen Volksfest werden ab heute wieder 100.000 Besucher auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr erwartet. Es startet am Vormittag (11 Uhr) und dauert bis Sonntagabend. Dabei wird bereits zum 60. Mal die deutsch-amerikanische Freundschaft gefeiert.

Country- und Blasmusik

Besucher können den "American Way of Life" hautnah spüren und erleben, wenn er auf bayerische Gemütlichkeit trifft. Es warten über 100 Stände mit Souvenir-Artikeln, von Traumfängern über Flaggen bis zu patriotischen Kleinartikeln. Dazu gibt es einen Vergnügungspark mit mehreren Fahrgeschäften und zwei Festzelte in denen Country-Musik, Rock, Pop aber auch Blasmusik live gespielt werden.

Schweinshaxen und Hot Dogs

Highlight für die Besucher dürften aber wieder die kulinarischen Dinge des Volksfestes sein. Es warten bayerische Schmankerl aber auch amerikanische Köstlichkeiten von Barbecue Chicken und Hot Dogs bis hin zu Nachos und Chili. Die Amerikaner laden an vielen Ständen und kleinen Zelten zum Barbecue. Als Dessert lockt echte amerikanische Eiscreme. Bundeswehr und US-Armee haben auch wieder eine Fahrzeug- und Waffenschau vorbereitet.

Erlös an Bedürftige und soziale Projekte

Der Erlös des Volksfestes geht wieder an Bedürftige aus den umliegenden Gemeinden des Truppenübungsplatzes sowie an soziale Projekte der US-Armee. Geöffnet hat das Volksfest im Camp Kasserine am Freitag und Samstag zwischen 11 und 1 Uhr und am Sonntag zwischen 11 und 24 Uhr. Besucher können die Shuttlebusse von Grafenwöhr aus nutzen, die alle 30 Minuten an den Haltestellen Festplatz, Deutsche Post und Gründerzentrum abfahren (2 Euro, Kinder unter 14 Jahren frei). Wer mit dem Auto auf den Truppenübungsplatz fährt, kann das ausschließlich über das Tor 6 an der B299 am Gründerzentrum tun.

Wer keinen gültigen Personalausweis oder Reisepass vorweisen kann, darf nicht auf den Truppenübungsplatz. Außerdem finden strenge Sicherheitskontrollen statt, größere Taschen und Rucksäcke dürfen nicht mit aufs Festgelände genommen werden.