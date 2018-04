Wackersdorf 30 Jahre nach WAA-Widerstand: Schüler restaurieren Franziskus-Marterl

Zehntausende Demonstranten haben sich vor rund 30 Jahren am Franziskus-Marterl versammelt, um gegen die Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf (Lkr. Schwandorf) zu protestieren. Nun haben sich Schüler aus Neunburg vorm Wald dem Erinnerungsort angenommen und ihn restauriert. Am Montagnachmittag wurden die Arbeiten abgeschlossen. Dazu kam nach Bodenwöhr auch Alt-Landrat Hans Schuierer (SPD).

Alt-Landrat Hans Schuierer auf der restaurierten Bank.

Schuierer zeigte sich erfreut über die Restaurierung. Es sei wichtig, die Erinnerung wach zu halten: "Was hier passiert ist, ist ein Mahnbeispiel, was in einem Rechtsstaat nicht passieren darf. Aber es ist auch ein Lehrbeispiel, was in einer Demokratie möglich ist. Denn wir haben in einem jahrelangen friedlichen Widerstand diese Anlage verhindert."

WAA-Widerstand auf dem Stundenplan

Die Forstschüler haben diese Sitzgruppe restauriert.

Die Forstschüler im dritten Lehrjahr haben Schnitzereien restauriert, Sitzgruppen und Bänke erneuert und befestigen heute die letzte Bank wieder an ihrem Platz. Danach gab es eine kleine Andacht. Auch im Deutschunterricht an der Berufsschule in Neunburg vorm Wald haben sie aufgrund des Widerstands-Jubiläums im Herbst das Thema WAA und den Widerstand dagegen aufgegriffen.

Die Geschichte eines Marterls

Das Franziskus-Marterl, eine kleine Kapelle mit einer Fläche von einem Quadratmeter, haben WAA-Gegner im September 1984 "Im Blaubeerwald" im Taxöldener Forst, südöstlich des WAA-Geländes, errichtet. Sie nutzten es als Treffpunkt für den Widerstand, hielten hier immer sonntags ökumenische Andachten ab und zogen dann zum Bauzaun der WAA. Gewidmet ist das Marterl dem heiligen Franz von Assisi. Noch heute finden hier mehrmals im Jahr Andachten statt, unter anderem am Gedenktag des Super-Gaus von Tschernobyl. Neben dem Franziskus-Marterl gibt es weitere Protest-Denkmäler wie ein Holzkreuz. Vor zwei Jahren hat der Landkreis Schwandorf auch eine Gedenktafel angebracht, auf der Baufortschritte der WAA, die Entwicklung des Protestes und das Ende des Projektes dargestellt sind.