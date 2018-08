Zwei Wochen, 75 Konzerte Blues- und Jazzfestival Bamberg beginnt

Am Freitag (03.08.18) startet in Bamberg das Blues- und Jazzfestival. In zwei Wochen finden bei freiem Eintritt 75 Livekonzerte in der Bamberger Innenstadt und im Landkreis statt. Los geht es um 17.00 Uhr auf der Böhmerwiese in der Gärtnerstadt. Die zahlreichen Veranstaltungsorte des Blues- und Jazzfestivals bieten sowohl internationalen und regionalen Gruppen als auch Neulingen eine Bühne.

Unter anderem tritt Daniela Hertje während des Festivals auf. Sie war eine erfolgreiche Teilnehmerin der Fernsehsendung "Voice of Germany". Außerdem sind der Bluessänger Tony Bulluck und die Jazzcombo der Bundespolizei mit dabei.

Publikumsduschen gegen die Hitze

Über die Jahre ist das Blues- und Jazzfestival immer größer geworden. Inzwischen gibt es sogar ein Konzert außerhalb des Landkreises Bamberg: in Bad Staffelstein. Im vergangenen Jahr kamen rund 150.000 Besucher. Heuer finden die Konzerte wahrscheinlich bei heißen Temperaturen statt. Daher wird es zumindest auf der Böhmerwiese Publikumsduschen in Form von Gartenschläuchen geben, kündigte Klaus Stieringer vom Stadtmarketing an. Das Festival läuft bis zum 19. August.