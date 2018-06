Brandursache ungeklärt Zwei Scheunenbrände in Oberfranken beschäftigen Polizei

In Oberfranken haben am Mittwoch gleich zwei Scheunen gebrannt. Warum, ist allerdings noch völlig unklar. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Zwei Scheunenbrände beschäftigten am Mittwochnachmittag Feuerwehr und Polizei in Oberfranken. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. In beiden Fällen ist nach Auskunft der Polizei die Brandursache unklar, die jeweils zuständigen Kriminalpolizeiinspektionen in Bamberg und Coburg ermitteln.

Scheunenbrand bei Memmelsdorf

Der erste Brand ereignete sich gegen 14.20 Uhr in Memmelsdorf bei Bamberg. Am westlichen Ortsrand stand eine Scheune auf einer Freifläche nahe der Staatsstraße S2190 in Vollbrand. Bei Eintreffen der Feuerwehr war die Scheune bereits niedergebrannt. Ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Felder konnte von den eingesetzten rund 70 Feuerwehrleuten verhindert werden. Im Gebäude waren nach den Ermittlungen der Polizei verschiedene landwirtschaftliche Geräte, die nicht mehr in Gebrauch waren und alte Fahrzeuge untergebracht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Scheunenbrand bei Ebensfeld

Gegen 16.45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Polizei die Meldung über den Brand einer Scheune auf einer Freifläche am südlichen Ortsrand des Ebensfelder Ortsteils Pferdsfeld ein. Trotz der Bemühungen der umliegenden Feuerwehren brannte auch diese Scheune, in der Stroh gelagert war, vollständig nieder. Bei den Löscharbeiten zog sich ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen zu. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.