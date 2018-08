Zu wenig Wohnraum für angehende Beamte Finanzminister verspricht 300 Wohnheimplätze

Der Beamtenjob boomt – das lässt sich zumindest aus der Zahl der Studienanfänger an der Verwaltungshochschule in Hof ablesen. Dort verzeichne man seit 2014 einen Anstieg der Bewerberzahlen um 60 Prozent, so Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU). Dass der Wohnungsmarkt nicht so schnell mitwachsen kann, bekommen die Studierenden der Hochschule zu spüren. Wohnheimplätze sind nicht nur dort Mangelware.

Ungewissheit bei zukünftigen Beamten

Nun sichert Minister Füracker Beamten in Ausbildung bayernweit 300 neue Wohnheimplätze und acht Lehrsäle zu. Wann und wo diese zusätzlichen Plätze entstehen sollen, ist aber noch völlig unklar.

Füracker hat nun den staatlichen Betrieb "Immobilien Freistaat Bayern" mit der Schaffung der Wohnheimplätze beauftragt. Bis zum Ausbau werden viele Studierende in Zweibett-Apartments untergebracht – und leben in Ungewissheit, ob sie in ihrer Ausbildungszeit noch von den geplanten Wohnheimplätzen profitieren werden.

Umbruch in der Arbeitswelt

Der Wohnungsmarkt kann die steigende Zahl neuer Beamter nicht auffangen. Denn Bayerns Bedarf an Beamten ist enorm: Die Pensionierungswelle in vielen bayerischen Rathäusern und Landratsämtern hinterlässt Spuren, die Digitalisierung schafft neue Arbeitsfelder. Auch die Verwaltungsarbeit in Flüchtlingsangelegenheiten fordert mehr Arbeitskräfte.

Nicht nur Begeisterung

Der Bau neuer Wohnheime stößt in Bayern nicht immer auf Begeisterung. Als der Freistaat 2016 einen privaten Investor mit der Errichtung eines 280-Plätze-Wohnheims beauftragte, kam es zu massiven Bürgerprotesten.