Umstrittene Höllental-Brücke Lichtenberger beantragen Bürgerentscheid

Zwölf Millionen Euro will der Landkreis Hof in die Fußgänger-Brücke über das Höllental investieren, doch der Widerstand wird größer: Nun haben auch im Lichtenberger Rathaus Gegner der beiden Brücken über das besonders geschützte Höllental und das Lohbach-Tal einen Antrag mit den 104 Unterschriften übergeben. In der Nachbar-Gemeinde Issigau findet bereits am 22. Juli ein Bürgerentscheid statt. Innerhalb der nächsten vier Wochen muss nun die Stadt Lichtenberg die Zulässigkeit eines Bürgerentscheids prüfen.

Planungen laufen weiter

Naturschützer und Anlieger fürchten bei den erwarteten 300.000 Brücken-Besuchern jährlich erhebliche Auswirkungen. Der Bund Naturschutz plant für den 17. Juni 2018 eine große Info-Veranstaltung. Unabhängig davon treibt der Landkreis Hof die Planungen weiter voran: Am Donnerstag (24.05.18) startete das europaweite Vergabe-Verfahren für die Ingenieur-Leistungen. Das bedeutet, dass Ingenieurbüros ihre Ideen zur Konstruktion der weltweit längsten Fußgänger-Brücke bis 25. Juni im Landratsamt einreichen können.