Polizei Oberfranken Warnung vor Erpresserische E-Mails

In Oberfranken sind in der vergangenen Zeit vermehrt erpresserische Spam-Mails aufgetaucht. Die Polizei warnt jetzt davor, diese zu beantworten und auf die Forderungen einzugehen.

Die Masche ist immer identisch: in der Mail wird dem Empfänger vorgeworfen, er hätte pornografische Seiten im Internet besucht. Dabei soll der Empfänger "sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben", heißt es in der Mail. Und genau davon existieren angeblich Video-und Tonaufnahmen.

Erpressung per Mail

Dieses kompromittierende Material werde an Bekannte und Verwandte geschickt, wenn der Empfänger nicht umgehend eine bestimmte Summe überweise – und zwar in der virtuellen Währung "Bitcoin", so der Inhalt der Mail weiter. Die Spam-Mails sind meist voller Rechtschreib- und Grammatikfehler. Außerdem sind sie in Deutsch und Englisch verfasst.

Fake-Mails?

Es ist bislang kein Fall bekannt, bei dem der Computer des Betroffenen im Zusammenhang mit dieser E-Mail tatsächlich "gehackt" wurde. Da diese Masche allerdings massiv ins Privatleben der Empfänger eingreift, geht die Polizei davon aus, dass viele der Betroffenen sich gar nicht bei ihnen melden. Daher warnt die oberfränkische Polizei: auf keinen Fall auf die Mail antworten oder gar bezahlen, sondern die Mail gleich löschen. Außerdem rät die Polizei zu einem regelmäßigen Daten-Back-Up.