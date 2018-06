Vermisste Studentin: Sophia L. wurde offenbar in Oberfranken ermordet

Neue Erkenntnisse im Fall der vermissten Sophia L. aus Amberg weisen nach Angaben der Polizei darauf hin, dass die Studentin in Oberfranken ermordet wurde. Kripo und Staatsanwaltschaft in Bayreuth haben heute den Fall übernommen.

Im Fall der vermissten Tramperin Sophia L. haben heute die Staatsanwaltschaft Bayreuth und die Kriminalpolizei Bayreuth die Ermittlungen von der Leipziger Staatsanwaltschaft übernommen. Es sei davon auszugehen, dass die 28-Jährige in Oberfranken ermordet wurde, heißt es in einer eben veröffentlichten Pressemitteilung. Insbesondere die GPS-Daten des Lastwagens eines bereits in Spanien festgenommenen Tatverdächtigen geben Anlass für die Vermutung, dass sich der mögliche Tatort in Oberfranken befindet.

Zusammenhang mit Leichenfund?

Mit einer etwa 15-köpfigen Ermittlungsgruppe werden die Untersuchungen fortgeführt – in Zusammenarbeit mit den Ermittlern in Leipzig und den spanischen Behörden. Ob es sich bei einer in Spanien aufgefundenen weiblichen Leiche um die Vermisste handelt, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen, heißt es weiter.

Suchmaßnahmen blieben erfolglos

Vor über einer Woche wollte die gebürtige Ambergerin von Leipzig nach Bayern trampen, kam dort aber nie an. An einer Tankstelle bei Schkeuditz zwischen Halle und Leipzig stieg sie in einen Lastwagen mit marokkanischer Zulassung ein, danach brach der Kontakt ab. Umfangreiche Suchmaßnahmen an Autobahnparkplätzen entlang der Fahrtroute des Lastwagens blieben bisher ergebnislos.

Lkw-Fahrer dringend tatverdächtig

Am vergangenen Dienstag (19.06.18) wurde ein 41-jähriger Lkw-Fahrer, der nach Marokko unterwegs war, südlich von Madrid festgenommen. Sein Lastwagen war kurz zuvor ausgebrannt. Der Mann sei dringend verdächtig, Sophia getötet zu haben, hieß es von den Ermittlern. Von der Leiche fehlte zunächst jede Spur. Am Donnerstag (21.06.18) wurde im Norden Spaniens eine weibliche Leiche aufgefunden. Zur Identifizierung wird nun ein DNA-Profil der Vermissten erstellt.