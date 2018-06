Zeugen gesucht Verletzte Frau in Selb: Streit mit Bekanntem vorausgegangen

Vor der Moschee in Selb (Lkr. Wunsiedel) hat ein Passant eine verletzte Frau gefunden und die Polizei verständigt. Nun gibt die Polizei erste Details bekannt. Offenbar kam es zu einem Streit mit einem Bekannten.

Eine junge Frau aus Somalia lag am Dienstagmittag (05.06.18) verletzt vor einer Moschee in Selb. Nun hat die Polizei weitere Einzelheiten bekannt gegeben. Die Verletzungen im Bauchbereich stammen offenbar von einer Auseinandersetzung mit einem Mann aus Äthiopien. Der 25-Jährige sei ein flüchtiger Bekannter der 23-jährigen Frau und sei vorläufig festgenommen worden, so die Polizei. Inzwischen ist er aber wieder auf freiem Fuß.

Zeugen gesucht

Die Ermittlungen der Polizei sollen nun zeigen, was im Grafenmühlweg in Selb wirklich passiert ist und wie es zu der Auseinandersetzung gekommen ist. Die Beteiligung des 25-Jährigen sei noch nicht abschließend geklärt, betont die Polizei. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt wegen Körperverletzung und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Tatort könnte rund um das etw 400 Meter entfernte Postgebäude gewesen sein.

Entgegen erster Vermutungen: Nur leichte Verletzungen

Passanten hatten die junge Frau am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr vor der Selber Moschee auf der Straße gefunden und einen Notruf abgesetzt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Entgegen erster Vermutungen hatte die Frau keine schweren Bauchverletzungen. Mitarbeiter der Rechtsmedizin Erlangen bestätigten, dass die Frau nur leicht verletzt wurde.