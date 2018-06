Landkreis Forchheim Unfall in der Fränkischen Schweiz: Kletterer stürzt fünf Meter in die Tiefe

Erneut hat es einen Kletterunfall in der Fränkischen Schweiz gegeben. Ein 20-Jähriger aus Oberbayern ist fünf Meter in die Tiefe gestürzt – hatte aber Glück.

In der Fränkischen Schweiz ist gestern ein Kletterer abgestürzt. In Gößweinstein im oberfränkischen Landkreis Forchheim war der 20-Jährige aus Oberbayern an der "Martinswand" unterwegs. Er wurde dabei von einem 47-jährigen Nürnberger gesichert. Beim Abseilen reichte die Seillänge allerdings nicht aus und der junge Kletterer stürzte aus fünf Metern Höhe ab.

Ohne Helm unterwegs

Der junge Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Erlangen geflogen. Er hatte offenbar Glück: Er wurde lediglich am Bein verletzt. Der junge Mann trug beim Klettern keinen Schutzhelm. Erst am 9. Juni hatte es ebenfalls bei Gößweinstein (Morschreuth) einen Kletterunfall gegeben, bei dem eine 50-jährige Klettertrainerin abstürzte und schwer verletzt wurde.