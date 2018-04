Totes Mädchen in Himmelkron Prozess nach tragischem Badeunfall – Urteil erwartet

Vier Jahre nach dem tragischen Tod eines Mädchens nach einem Badeunfall in Himmelkron soll heute das Urteil am Amtsgericht Kulmbach gesprochen werden. Staatsanwaltschaft und Verteidigung fordern einen Freispruch, die Nebenkläger wollen aber mehr.

Jahrelang kämpfte die Mutter um juristische Gerechtigkeit für ihre bei einem Freibad-Ausflug in Himmelkron (Lkr. Kulmbach) tödlich verunglückte achtjährige Tochter. Im Sommer 2014 war das Mädchen untergegangen und bewusstlos geworden. Knapp eine Woche später starb sie im Krankenhaus. Vier Jahre nach dem Unfall begann der Prozess am Amtsgericht Kulmbach. Heute (05.04.18) soll das Urteil fallen.

Angeklagt sind der Bademeister und eine Betreuerin der Kindersportgruppe TSV Himmelkron. Die Achtjährige war offenbar unbemerkt ins tiefe Wasser gelangt, obwohl sie Nichtschwimmerin war. Zeugen hatten ausgesagt, dass weder Bademeister noch Betreuerin zu diesem kritischen Zeitpunkt am Beckenrand standen. Ihnen wirft die Anklage vor, ihre Aufsichtspflicht verletzt zu haben. Das haben beide vor Gericht allerdings bestritten.

Freispruch gefordert

Die Staatsanwaltschaft ist aufgrund der Zeugenaussagen und des Prozessverlaufs vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung abgerückt und beantragte vergangene Woche Freispruch für beide. Eine Freiheitsstrafe sei abwegig, es liegen nur leichte Pflichtverletzungen vor, so der Staatsanwalt. Für den Fall, dass das Gericht das Verhalten der Angeklagten doch als strafbar ansehe, hat die Staatsanwaltschaft allerdings die Verhängung einer Verwarnung unter Strafvorbehalt angeregt. Auch die Verteidiger der Angeklagten haben in der vergangenen Woche auf Freispruch plädiert. Eine Verletzung der Aufsichtspflicht im strafrechtlichen Sinn liege nicht vor, so die Begründung.

Nebenklage fordert Strafe

Die Vertreter der Eltern, die im Prozess als Nebenkläger auftreten, halten hingegen an der Schuld des Bademeisters und der Betreuerin fest. Einen konkreten Strafantrag formulierten sie aber nicht. Die Strafe müsse allerdings so hart ausfallen, dass deutlich werde, dass man mit Kindern nicht so verantwortungslos umgehen könne, wie es hier passiert sei, so der Anwalt der Mutter.

Der Vorwurf: Die Betreuerin habe sich nicht ausreichend über die Schwimmfähigkeiten des Kindes informiert. Selbst wenn die Achtjährige behauptet haben soll, das Schwimmabzeichen "Seepferdchen" zu besitzen, wäre es die Pflicht der Betreuerin gewesen "das Kind nicht eine Sekunde aus den Augen zu lassen". Auch der Bademeister soll abgelenkt gewesen sein.

Emotionaler Prozess

Während des Prozesse wurden zahlreiche Zeugen und ein Gutachter der Rechtsmedizin Erlangen gehört. Das Urteil in diesem emotionalem Prozess wird am Vormittag fallen. Der Bademeister befindet sich bis heute in psychiatrischer Behandlung, die angeklagte Betreuerin und auch die Mutter der Achtjährigen kämpften während der Verhandlungen immer wieder mit Tränen.