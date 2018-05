Größte Blume der Welt Titanwurz in Bayreuth kurz vor Blüte

Knapp zwei Meter misst die Titanwurz im Botanischen Garten der Uni Bayreuth schon. Mit Spannung wird ihre Blüte erwartet. Laut Hochschule soll es diesen Sonntag (27.05.18) oder Montag (28.05.18) soweit sein. Das sogenannte Hochblatt ist bereits abgefallen, der Blütenstand hat sich nochmals gestreckt – klare Anzeichen dafür, dass die Blüte bald aufgeht. Genau diese Pflanze blühte letztmals 2015. Generell scheint der ökologisch-botanische Garten in Bayreuth der Titanwurz zu gefallen - es ist zum vierten Mal in kurzer Folge, dass sich die größte Blüte der Welt an einer Pflanze hier öffnet.

Kurzführungen und längere Öffnungszeiten

Auch in diesem Jahr soll es Sonderöffnungszeiten der Gewächshäuser geben, sobald die Blüte sich öffnet. Bis 22.00 Uhr können dann Besucher vorbeischauen. Zudem werden Kurzführungen angeboten. Die aktuellen Entwicklungen der Titanwurz werden auf der Internetseite des Botanischen Gartens dokumentiert.

Geruch nach faulen Eiern

Die Titanwurz ist ein Aronstabgewächs, das ursprünglich in den Regenwäldern Sumatras beheimatet ist. Ihre Blüte wird mehrere Meter hoch. Sie blüht allerdings nur an einem einzigen Tag und verströmt dabei einen Geruch nach verwesendem Fleisch und faulen Eiern. In den vergangenen Jahren strömten tausende Besucher in den ökologisch-botanischen Garten, um diesen kurzen Moment mitzuerleben.