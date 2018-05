Bürger sollen entscheiden Streit um Höllentalbrücke: Issigau verabschiedet Ratsbegehren

Ende Juli dürfen die Bürger in Issigau (Lkr. Hof) über die umstrittene Höllentalbrücke abstimmen. Zum Bürgerbegehren der Brückengegner kommt nun noch ein Ratsbegehren der Gemeinde dazu. Bürgermeister Dieter Gemeinhardt (CSU) will damit hohe Folgekosten vermeiden.

Beim Bürgerentscheid zur umstrittenen Fußgänger-Hängebrücke über das Höllental müssen sich die Wähler der Frankenwald-Gemeinde Issigau am 22. Juli nun zwischen zwei Vorschlägen entscheiden. Zusätzlich zum Bürgerbegehren der Brücken-Gegner hat der Gemeinderat am Montag (28.05.18) ein eigenes Ratsbegehren auf den Weg gebracht.

Bürgermeister: Folgekosten vermeiden

Damit wollen die Issigauer Politiker die möglichen Folgekosten bei einem eventuellen Gerichtsstreit über die weltweit längste Fußgänger-Brücke so gering wie möglich halten. Die Frage des Ratsbegehrens lautet: "Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Issigau keine rechtlichen Schritte gegen die Verwirklichung des Projektes Fußgängerhängebrücke über das Höllental auf dem Gebiet der Gemeinde Issigau unternimmt und dadurch möglicherweise entstehende finanzielle Belastungen für die Gemeinde (durch Gerichtskosten, Anwaltskosten und Gutachterkosten) vermeidet?"

Teure Gerichtsprozesse drohen

Die Brückengegner fordern in ihrem Bürgerbegehren, dass die Gemeinde alle politischen und rechtlichen Maßnahmen gegen die Höllentalbrücke ergreifen soll. So könnten aber hohe Kosten entstehen, kritisiert Bürgermeister Dieter Gemeinhardt (CSU). Es würden teure Gerichtsprozesse drohen und die Gemeinde müsste andere Investitionen verschieben, etwa den Kauf eines neuen Feuerwehr-Autos.

Abstimmung in Lichtenberg geplant

Zusätzlich zum Bürgerentscheid am 22. Juli in Issigau wird es wahrscheinlich auch noch eine weitere Abstimmung in der Nachbarstadt Lichtenberg (Lkr. Lichtenberg) geben. Die Verwaltung prüft derzeit den Antrag einer Bürgerinitiative. Mitte Juni entscheidet der Stadtrat über das Thema und einen möglichen Termin.

Stichwort: Höllentalbrücke im Frankenwald

Im Höllental im Landkreis Hof soll die weltweit größte freigespannte Fußgängerbrücke entstehen. Sie soll eine Länge von 720 Metern haben und pro Jahr 200.000 bis 300.000 Besucher anlocken. Der Landkreis will damit den Tourismus in der Region ausbauen. Geplant sind Investitionen in Höhe von zwölf Millionen Euro.

Naturschützer befürchten negative Auswirkungen auf die Tier- und Pflanzenwelt, wenn täglich mehrere tausend Menschen die Brücke besuchen. Zum Schutz der Natur werden seit den 1980er-Jahren Wanderwege zurückgebaut.