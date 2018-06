Monatelanger Stillstand Großbaustelle für Einkaufs-Galerie sorgt für Unruhe in Hof

Unruhe in Hof: Die Ladeninhaber in der Bismarckstraße wollen endlich wissen, wie es mit der geplanten Hof-Galerie weitergeht. Denn die Baustelle vor ihren Ladentüren empfinden sie als geschäftsschädigend.

Der monatelange Stillstand auf der Baustelle für das geplante Einkaufszentrum in der Hofer Innenstadt sorgt für Unruhe in der Stadt. Nun soll es beim Millionenprojekt aber einen Schritt weitergehen – zumindest ist es Thema im Stadtrat. Am 3. Juli sollen die Stadträte über den Bauantrag der "Hof-Galerie" beraten, so Pressesprecher Rainer Krauß auf BR-Anfrage.

Ausschreibung läuft

Angesichts des monatelangen Stillstands auf der Baustelle haben Geschäftsleute in unmittelbarer Nähe in ihre Schaufenster Plakate mit der Frage "Wann?" gehängt. Eine konkrete Antwort darauf gibt es von den Planern aber nicht. Auf BR-Anfrage hieß es nur, dass die Ausschreibung für die Baufirmen noch bis Ende Juni laufe. Angesichts der guten Bau-Konjunktur sei die Suche nach Baufirmen momentan schwierig, heißt es aus der Stadt.

Millionenprojekt mit neuen Geschäften

Im Jahr 2016 kündigte ein Luxemburger Investor an, das seit Jahren leerstehenden Einkaufszentrum "Zentralkauf" abzureißen. Für rund 35 Millionen Euro soll die "Hof-Galerie" mit rund 30 Geschäften entstehen. Als Eröffnungsdatum stand Ende 2018/ Anfang 2019 im Raum.