Millionenprojekt im Fichtelgebirge Startschuss für Sportcamp in Bischofsgrün

Es soll das neue Vorzeigeprojekt des Bayersichen Landes-Sportverbands (BLSV) werden: das neue rund 24 Millionen Euro teure Sportcamp in Bischofsgrün. Zum einen werden dort zahlreiche Sportanlagen gebaut: Eine Dreifachturnhalle mit Kletterwand, eine Beachvolleyballanlage mit drei Spielfeldern, Tennisplätze, ein Fußballplatz und ein Fitnessstudio mit Sauna. Hinzu kommt ein Gebäude, in dem mehrere Seminarräume und auch Übernachtungsmöglichkeiten untergebracht werden sollen.

Platz für 300 Gäste

Ab dem Frühjahr 2020 sollen Nachwuchssportler und Übungsleiter dort trainieren und sich weiterbilden können. Aber auch Schulklassen und Urlauber sind willkommen, um dort Sport zu treiben und zu übernachten. Es sind 100 Zimmer mit etwa 300 Betten geplant. Damit wird das Camp in Bischofsgrün das zweitgrößte hinter dem in Inzell und vor den beiden anderen, kleineren Sportcamps des BLSV am Spitzingsee und in Regen.

Standort Fichtelberg geschlossen

Von den geschätzten 24 Millionen Euro Gesamtkosten der Anlage kommen etwa 20 Millionen Euro vom Freistaat. Durch diese Finanzspritze, die der frühere Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) überraschend in Aussicht stellte, kam der Sportverband überhaupt erst auf die Idee, ein ganz neues Campf zu bauen. Eigentlich wollte der BLSV das bisherige Camp in Fichtelberg, das über 55 Jahre lang in Betrieb, zu klein und wirtschaftlich unrentabel war, zu erweitern und eine Sporthalle auf dem Gelände errichten. Weil aber der Standort in Fichtelberg wegen seiner Hanglage für einen Neubau nicht geeignet schien, wurde die Suche erweitert.

Vier Standorte konkurrierten um das Camp

Aus anfangs acht kamen schließlich vier Standorte in die finale Auswahl: Fichtelberg, Selb, Weißenstadt und schließlich Bischofsgrün. Dort wird das neue Sportcamp am südlichen Ortsrand, am Fuße des Ochsenkopfs, gebaut. Die abgeschiedene Lage und bereits vorhandene Sport- und Tennisplätze, die man mit den ortsansässigen Vereinen gemeinsam nutzen kann, brachten Bischofsgrün den Zuschlag. Ebenso die kurzen Fußwege zu Schwimmbad, Stadtzentrum, Wanderwegen und Loipen. Die alte Sportstätte in Fichtelberg ist bereits seit Ende 2017 geschlossen und soll verkauft werden.