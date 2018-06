Zum Schutz der Kinder Sexueller Missbrauch in Bamberger Kindergarten: Prozess ohne Öffentlichkeit

Seit heute steht in Bamberg ein ehemaliger Auszubildender eines Kindergartens im Landkreis Bamberg vor Gericht. Er soll neun Mädchen sexuell missbraucht haben. Nach intensiver Beratung hat der Vorsitzende Richter beschlossen, dass die Öffentlichkeit für die ganze Dauer des Prozesses ausgeschlossen wird.

Urteilsverkündung wieder öffentlich

Erst zur Verkündung des Urteils dürfen Interessierte wieder in den Gerichtssaal. Laut Gerichtsprecher Christian Pfab geschieht dies auf Antrag der Verteidigung. Ihr Mandant sei zum Tatzeitpunkt erst knapp über 18 Jahre alt gewesen, heißt es. Außerdem wolle die Verteidigung die Kinder schützen. Auch die Nebenkläger, die die Eltern und ihre Kinder vertreten, hätten einen Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt, so Pfab.

Sexueller Missbrauch von neun Mädchen

Das Landgericht Bamberg wirft dem heute 19-jährigen ehemaligen Kindergarten-Azubi mehrfachen sexuellen Missbrauch von Kindern vor. Darunter seien zwei Fälle von schwerem Missbrauch.

Zehn Jahre Haft drohen

Der junge Mann soll sich im September vergangenen Jahres an neun damals vier bis sechs Jahre alten Mädchen vergangen haben. Nach dem Jugendstrafrecht drohen dem Angeklagten bis zu zehn Jahre Haft. Der junge Mann sitzt seit Februar in Untersuchungshaft. Bis Ende des Monats sind zwei weitere Verhandlungstage festgesetzt worden. Ein Urteil wird am 27. Juni erwartet.