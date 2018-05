Gewitter verzögert Wettbewerb Start der Segelflug Meisterschaft in Bayreuth verschoben

Die Bayerische Segelflug-Meisterschaft kann heute (Mittwoch, 23.05.18) nicht starten. Auch morgen werden die Segelflugzeuge voraussichtlich am Boden bleiben, so der Pressesprecher der LSG Bayreuth Daniel Große Verspohl zum Bayerischen Rundfunk. Der Grund: Eine Gewitterwarnung. Erst Freitag ist eine Besserung des Wetters in Sicht. Die Bayerische Segelflug-Meisterschaft ist eine der wenigen Gelegenheiten, sich für die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren.

Wettrennen in der Luft

Der Segelflug-Wettbewerb ist ein Wettrennen in der Luft. Die Piloten müssen eine Liste mit Wegpunkten schnellstmöglich abfliegen und dabei die besten Aufwinde finden. Wer schneller fliegt, muss früher wieder einen Aufwind suchen. Am Samstag, 2. Juni, um 10 Uhr, werden die Sieger in der Segelflughalle am Flugplatz geehrt. Von der Besucherterrasse am alten Terminal aus lassen sich Starts und Landungen verfolgen.