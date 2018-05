Wettrennen in der Luft Bayerische Segelflug-Meisterschaft startet in Bayreuth

Bei einem Wettrennen in der Luft können sich Piloten in den kommenden Tagen für die Deutsche Segelflug-Meisterschaft qualifizieren. Die 82 Teilnehmer starten in Bayreuth am Bindlacher Flugplatz.

Von: Theresa Greim