Rundflug endet im Krankenhaus Segelflieger bei Bamberg abgestürzt

Am Sonntagmittag ist ein Segelflieger in der Nähe der Ortschaft Kalteneggolsfeld (Lkr. Bamberg) abgestürzt. Aus noch ungeklärten Gründen hatte der 57-jährige Pilot die Kontrolle über seine Maschine verloren. Er kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.